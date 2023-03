Die Rückkehr von Gregor Kobel verzögert sich

Borussia Dortmund muss weiterhin auf die Rückkehr von Stammgoalie Gregor Kobel warten.

Der 25-Jährige laboriert seit eineinhalb Wochen an muskulären Problemen im Oberschenkel. Kobel konnte aus diesem Grund auch am Mittwoch nicht am regulären Mannschaftstraining teilnehmen. Nach den Partien gegen Chelsea in der Champions League (0:2) und dem Revierderby (2:2) könnte Kobel auch die Partie gegen den 1. FC Köln am kommenden Samstag verpassen.

psc 15 März, 2023 18:49