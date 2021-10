Dieses horrende Salär fordert Erling Haaland für einen Wechsel

Erling Haaland könnte sich im kommenden Sommer einem neuen Verein anschliessen. Wechseln wird er wohl nur, wenn er beim neuen Verein fürstlich entlohnt wird.

An Interessenten für den norwegischen Jungstar von Borussia Dortmund mangelt es keineswegs. Manchester United, Manchester City, der FC Chelsea, Paris Saint-Germain, der FC Bayern und Real Madrid werden allesamt als Interessenten in den Vordergrund gerückt. Noch steht Haaland in Dortmund bis 2024 unter Vertrag. Dank einer Ausstiegsklausel soll er aber für eine Ablöse im Bereich von 75 bis 90 Mio. Euro wechseln können. Ein Problem für den aufnehmenden Verein könnte aber das horrende Salär werden, das dem Youngster angeblich vorschwebt: Laut “ESPN” sind umgerechnet 41 Mio. Euro vonnöten. Hinzu kommen noch Gebühren für Berater Mino Raiola und Vater Alf-Inge, die bei einem allfälligen Wechsel ebenfalls ihre Finger im Spiel hätten.

Noch ist völlig offen, ob ein Verein das teure Gesamtpaket im kommenden Sommer stemmen wird. Dortmund sind aufgrund der Ausstiegsklausel die Hände gebunden. Immerhin soll der BVB allerdings bereit sein, das Salär anzuhaben. Allerdings nicht einmal im Ansatz an das Niveau, das Haaland bei einem Transfer winken würde.

22 Oktober, 2021