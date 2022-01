Schick zum BVB? Rolfes: “Denkt nicht daran, Verein zu verlassen”

Patrik Schick wird mit einem Abgang von Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Angeblich sieht Borussia Dortmund im Tschechen einen möglichen Nachfolger für Erling Haaland.

In der laufenden Saison hat Patrik Schick bereits starke 18 Tore in 21 Pflichtspielen für Bayer Leverkusen erzielt. Nicht wunderlich, dass der 25-Jährige daher Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen weckt. Unter anderem soll Borussia Dortmund an den Leverkusen-Knipser denken.

Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes stellte am Sonntag aber bei “Bild TV” klar: “Er fühlt sich wohl hier und denkt gar nicht daran, den Verein zu verlassen.” Ähnliches Aussagen hatte Schick selbst auch erst vor wenigen Wochen getätigt. Angesprochen auf Wechselgerüchte, sagte der Torjäger bei “Bild”: “Es ist zurzeit für mich überhaupt kein Thema, an einen anderen Verein zu denken. Meine Vertragssituation kennt jeder. Und ich würde niemals einem Klub Probleme bereiten, um einen Wechsel durchzudrücken.” Sein Vertrag in Leverkusen ist indes noch bis 2025 datiert.

