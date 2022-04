Besiegelt der Schlotterbeck-Deal mit dem BVB das Aus von Manuel Akanji?

Der Transfer von Nico Schlotterbeck zu Borussia Dortmund ist offenbar durch. Der Freiburger Verteidiger wird für 20 Mio. Euro zum BVB wechseln. Dieser Deal könnte auch das Aus von Manuel Akanji in Dortmund besiegeln.

Der Schweizer Nati-Verteidiger ist noch bis 2023 an die Borussia gebunden. Gespräche über eine Verlängerung führten bisher zu keinem Ergebnis. Akanji gibt sich zugeknöpft, was seine Zukunft angeht. Tatsächlich könnte er aber eine Luftveränderung anstreben. Vor allem die Premier League soll ihn sehr reizen. Interesse von da gibt es. Unter anderem soll ihn Manchester United in den Fokus genommen haben.

In Dortmund könnte das künftige Innenverteidiger-Duo derweil Niklas Süle und Nico Schlotterbeck heissen. Auch Mats Hummels droht die Zurückdrängung in die zweite Reihe.

psc 28 April, 2022 09:14