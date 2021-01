Schock-Diagnose für BVB: Saison-Aus für Axel Witsel

Bittere Nachricht für Borussia Dortmund! Wie der Bundesliga-Klub am Sonntag mitteilt, hat sich Mittelfeldmann Axel Witsel die Achillessehne gerissen.

Die Saison ist wohl für Axel Witsel gelaufen. Der Belgier musste beim 3:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig verletzt raus, nachdem sich der 31-Jährige nach rund 30 Minuten ans linke Sprunggelenk fasste. Die Ärzte des BVB tasteten bereits kurz darauf die linke Achillessehne ab und liessen den Mittelfeldspieler auswechseln.

Wie Borussia Dortmund am Sonntag vermeldet, haben sich die Befürchtungen bestätigt: Witsel hat einen Achillessehnen-Riss erlitten. Der Routinier wird damit mehrere Monate fehlen, auch eine Teilnahme an der Europameisterschaft könnte in Gefahr sein.

Bittere Nachricht: Der BVB wird in den kommenden Monaten auf Axel #Witsel verzichten müssen. Der belgische Nationalspieler hatte sich in Sachsen ohne Fremdeinwirkung die Achillessehne gerissen. Die gesamte BVB-Familie drückt Axel die Daumen für eine möglichst rasche Genesung! 🙏 pic.twitter.com/5P3nK1ADb6 — Borussia Dortmund (@BVB) January 10, 2021

adk 10 Januar, 2021 16:09