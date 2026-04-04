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Ausstiegsklausel

Serhou Guirassy trifft Entscheidung über BVB-Zukunft

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 4 April, 2026 10:41
Serhou Guirassy trifft Entscheidung über BVB-Zukunft

Serhou Guirassy kann den BVB im Sommer via Ausstiegsklausel verlassen. Nun soll sich der Stürmer über seine Zukunft bei den Dortmunder Borussen im Klaren geworden sein.

Die gemeinsame Zukunft zwischen Borussia Dortmund und Serhou Guirassy steht schon seit Längerem in den Sternen. Wie die «Bild» berichtet, hat sich der 30-Jährige mittlerweile dazu entschieden, den BVB nach Ablauf der aktuellen Saison zu verlassen.

Die Voraussetzung für einen Weggang von den Schwarz-Gelben sei wenig überraschend ein passendes Angebot, das ihm bisher noch nicht vorgelegt wurde. Guirassys Bruder und Berater Karamba sondiert schon seit einiger Zeit den Markt, hat bisher aber noch keine konkrete Spur aufnehmen können.

Beim BVB verfügt Guirassy über eine Ausstiegsklausel, die deutlich tiefer liegt als bis zuletzt angenommen. Dem Vernehmen nach kann der Afrikaner die Borussen im Sommer für eine festgeschriebene Summe von 35 Millionen Euro verlassen.

Ob Guirassy ein präferiertes Wechselziel hat, wird derweil nicht offensichtlich. Der Torjäger war zuletzt bei einigen Klubs aus der Premier League, aus Saudi-Arabien sowie Fenerbahçe oder dem AC Mailand gehandelt worden.

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