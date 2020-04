Serie A-Klub nimmt Kontakt zu Mario Götze auf

Lange Zeit gab es keine konkreten Interessenten für Mario Götze, der Borussia Dortmund zum Saisonende verlassen wird. Jetzt knüpft ein Klub aus Italien Kontakt.

Berichten zufolge will der 27-jährige Angreifer am liebsten nach Italien wechseln. Von daher könnte das Interesse der AS Roma passen. Wie der “Corriere dello Sport” berichtet, hat Romas Sportdirektor Gianluca Petrachi Kontakt zu Mario Götze bzw. dessen Berater geknüpft.

Es war eine erste Annäherung, in den kommenden Wochen sollen nun intensivere und konkretere Gespräche folgen. Der Weltmeister von 2014 kann im Sommer ablösefrei wechseln, läuft sein Vertrag in Dortmund doch aus. Klar ist bereits, dass er nicht in eine eher exotische und weiter entfernte Liga beispielsweise in Nordamerika oder China wechseln wird.

psc 2 April, 2020 16:30