Sevilla bestätigt den Transfer von Thomas Delaney

Der Wechsel des dänischen Mittelfeldspielers Thomas Delaney von Borussia Dortmund zum fC Sevilla ist perfekt.

Die Andalusier bestätigen die Ankunft des 29-jährigen Nationalspielers am Mittwochabend. Delaney unterschreibt einen Vierjahresvertrag bis 2025. Zuletzt war er während viereinhalb Jahren in der Bundesliga tätig. Zunächst bei Werder Bremen und seit Sommer 2018 bei Borussia Dortmund. Als Ablöse fliessen rund 6 Mio. Euro an den BVB.

psc 25 August, 2021 21:25