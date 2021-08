Strenge Massnahmen beim BVB wegen Corona-Alarm

Nach den positiven Coronatests von Thomas Meunier und Julian Brandt gelten bei Borussia Dortmund wieder strenge Vorschriften.

Wie die “Bild” berichtet, müssen die BVB-Profis in dieser Woche wieder kontaktlos trainieren. In Absprache mit dem Gesundheitsamt gelten strenge Vorschriften und Sicherheitsmassnahmen. Ausserdem duschen die Spieler zu Hause und ziehen sich auch individuell, mitunter im Auto, um. Es sind Verhältnisse, wie sie vor dem Restart im vergangenen Jahr galten. Sollte es innerhalb der Mannschaft einen weiteren Corona-Fall geben, würde wohl auch das DFB-Pokalspiel gegen Wehen Wiesbaden am Freitagabend abgesagt werden.

Hinzu kommen bei den Dortmundern personelle Probleme: Mats Hummels fällt in der Abwehr ebenso aus wie Dan-Axel Zagadou und Soumaila Coulibaly. Zudem ist auch Emre Can, der neben Manuel Akanji in der Innenverteidigung vorgesehen wäre, angeschlagen. Genauso wie Allrounder Raphael Guerreiro.

Der neue BVB-Trainer Marco Rose steht also vor einem sehr schwierigen ersten Pflichtspiel.

psc 4 August, 2021 16:54