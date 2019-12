Tchouameni: Spekulationen um BVB-Interesse

Einige Spieler sollen damit liebäugeln, Borussia Dortmund im Winter zu verlassen. Als Folge dessen tun sich Gerüchte um etwaige Zugänge auf. Neu in der Verlosung: Aurelien Tchouameni.

Mit Mahmoud Dahoud und Julian Weigl könnten Lucien Favre zwei Optionen für das zentrale Mittelfeld schon in Kürze wegbrechen. Die beiden gehören dem Quintett an, das darüber sinnieren soll, Borussia Dortmund im Winter zu verlassen.

Die BVB-Scouts haben offenbar bereits einen Erben im Visier. Aurelien Tchouameni heisst laut der “L’Equipe” das Objekt der Begierde. Gerüchte um den 19-Jährigen von Girondins Bordeaux waren schon vor gut anderthalb Jahren im Umlauf.

In Dortmund haben die Verantwortlichen den Youngster seitdem scheinbar nicht aus den Augen verloren. Tchouameni kommt in Bordeaux regelmässig in der Startelf zum Tragen (12-mal).

Trotz seines jungen Alters kann der Junioren-Nationalspieler Frankreichs bereits auf 34 Einsätze (1 Tor/1 Vorlage) für die Girondins-Herrenmannschaft verweisen.

aoe 25 Dezember, 2019 12:28