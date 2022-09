Terzic: «Bin mir sicher, dass der BVB Meister wird»

Edin Terzic kehrte im Sommer auf die Trainerbank von Borussia Dortmund zurück. Mit dem BVB hat der Übungsleiter die Meisterschaft fest im Blick.

In der Bundesliga gewann zuletzt der FC Bayern zehnmal in Folge die deutsche Meisterschaft. Die Dominanz der Münchner soll, so hofft es die Konkurrenz, bestenfalls schon in dieser Saison ein Ende haben. «Es wird der Meister, der am Ende die meisten Punkte hat», erklärte Edin Terzic bei den «Ruhr Nachrichten» diplomatisch.

Der 39-Jährige bekräftigte jedoch: «Ich bin mir sicher, dass der BVB Meister wird. Ich kann nur noch nicht sagen wann. Es kann nicht sein, dass jemand besser ist, weil er fleissiger war, mehr investiert hat oder es mehr gewollt hat. Wir müssen es uns erst verdienen.» Die Bundesliga wird derzeit von Union Berlin angeführt. Borussia Dortmund folgt auf Rang zwei dahinter, der FC Bayern rangiert derzeit nur an fünfter Stelle.

adk 25 September, 2022 16:59