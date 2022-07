Terzic und Watzke sorgen sich um BVB-Neuzugang Haller

Bei Borussia Dortmunds Neuzugang Sébastien Haller wurde ein Hodentumor diagnostiziert. Dazu haben nun BVB-Trainer Edin Terzic und -Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Stellung bezogen.

“Das Unwichtigste ist die sportliche Geschichte. Viel wichtiger ist die Gesundheit von Sébastien. Innerhalb von 24 Stunden wurde sein Leben komplett auf den Kopf gestellt”, fand Hans-Joachim Watzke gegenüber der “DPA” passende Worte für die Diagnose von Sébastien Haller.

Edin Terzic sagte derweil, dass dass die Nachricht von Haller alle “schockiert” habe. Der BVB-Coach habe davon eine halbe Stunde vor der Abfahrt zum Spiel am Montag gegen den FC Valencia (1:3) erfahren. “Dementsprechend war es nicht leicht für uns, wieder über Taktik, Pressing und Passspiel nachzudenken. Wir haben trotzdem versucht, es so professionell wie möglich zu gestalten”, so Terzic. Haller ist bereits vom Trainingslager abgereist und für weitere Untersuchungen in Deutschland. “Wir drücken Sébastien und der gesamten Familie Haller die Daumen, dass er so schnell wie möglich wieder gesund wird”, betonte der Übungsleiter der Dortmunder.

adk 19 Juli, 2022 17:25