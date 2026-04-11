Thomas Stamm feiert wichtigen Sieg, Nico Elvedi verteidigt stark

Am Samstag waren wieder einige Schweizer Legionäre im Einsatz. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu deren Darbietungen.

Thomas Stamm (Dynamo Dresden): Nach zwei Niederlagen in Folge holte der Schweizer Trainer mit seinem Team einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Bundesliga. Thomas Stamm und die Seinen gewannen auswärts gegen Nürnberg mit 2:0. Der Vorsprung auf den Barrageplatz liegt dennoch nur bei zwei Punkten.

Jan Elvedi, Sayfallah Ltaief (Greuther Fürth): Im extrem wichtigen Spiel gegen den Tabellenletzten Münster sprang auswärts nicht mehr als ein torloses Unentschieden heraus. Jan Elvedi war bei den Kleeblättern einer der besten Spieler und lieferte defensiv eine starke Leistung ab. Sayfallah Ltaief war auf der linken Aussenbahn aktiv und wurde nach einer Stunde ausgewechselt.

Nico Elvedi, Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach): Die beiden Schweizer standen kurz davor, bei Leipzig zumindest einen Punkt mitzunehmen, fingen sich aber spät das 0:1. Nico Elvedi klärte schon nach wenigen Minuten stark zu einem Corner, dazu hatte er nach rund einer Stunde mehrere starke Verteidigungsaktionen. Haris Tabakovic war nach seiner Rückkehr in die Startelf vorne bemüht, die Zuspiele waren aber grösstenteils zu ungenau.

Gregor Kobel (Borussia Dortmund): Musste mit seinem BVB eine bittere 0:1-Heimniederlage gegen Leverkusen hinnehmen. Gregor Kobel traf dabei keine Schuld, im Gegenteil. Nach einer Stunde rettete der Goalie stark am kurzen Pfosten, kurz vor Schluss war er ebenfalls nochmals zur Stelle.

Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt): Das Auswärtsspiel gegen Wolfsburg wurde mit 2:1 gewonnen. Dabei erhielt Aurèle Amenda wie gewohnt ein Mandat in der Startelf und blieb auch die gesamte Spielzeit auf dem Rasen. In der 67. Minute erhielt er aufgrund von Zeitspiel die Gelbe Karte.