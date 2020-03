Ein Topklub will Erling Haaland bereits im Sommer

Erling Haaland wechselte erst im Winter von Salzburg zu Borussia Dortmund. Jetzt bringt sich ein Topklub aber bereits für eine Transfer-Offensive im Sommer in Stellung.

Nach Angaben der “Marca” will Real Madrid das norwegische Supertalent so rasch wie möglich unter Vertrag nehmen. Für die Unterstützung von Karim Benzema ist Erling Haaland in der Hierarchie der Transferziele demnach nach ganz oben gerutscht – noch vor Lautaro Martinez (Inter) und Timo Werner (RB Leipzig).

Der 19-Jährige soll Luka Jovic ersetzen, der die Hoffnungen in seiner ersten Saison nicht erfüllt hat und die Madrilenen im Sommer (auf Leihbasis) wieder verlassen könnte.

Gerne würde sich Real auch um die PSG-Stars Kylian Mbappé oder gar Neymar bemühen, doch bei beiden scheinen die Erfolgsaussichten minimal. Ob sie bei Haaland grösser sind, ist allerdings fraglich: Der BVB ist keineswegs daran interessiert, seinen Neuzugang schon wieder abzugeben. Und die eingebaute Ausstiegsklausel im Bereich von angeblich 75 Mio. Euro greift erst ab Sommer 2022.

psc 24 März, 2020 11:18