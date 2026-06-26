Türkischer Klub führt ein weiteres Gespräch mit Serhou Guirassy

Der türkische Spitzenklub Fenerbahçe bekundet nach wie vor grosses Interesse an Torjäger Serhou Guirassy.

Der 30-jährige Angreifer befasst sich konkret mit dem Thema Sommertransfer. Guirassy sondiert über seine Berater den Markt und ist offen für Anfragen. Laut dem türkischen Transferexperten Yağız Sabuncuoğlu gab es nun erneut einen Anruf von Fenerbahçe.

Vertraglich ist der Torjäger noch bis 2028 an den BVB gebunden. Dort hat er in der vergangenen Spielzeit erneut starke 17 Bundesligatreffer erzielt. Dennoch ist Dortmund nicht grundsätzlich gegen einen Verkauf des Angreifers, sofern der Preis stimmt. Mit den Transfereinnahmen wäre der Spielraum des BVB auf dem Transfermarkt für andere Neuzugänge deutlich grösser.