Umgekehrter Weg: BVB schickt ein Talent nach England

Der 19-jährige Flügelstürmer lief in der vergangenen Saison vorwiegen für die U19 des BVB auf. Nun wechselt er nach England, wo er bei Albion zunächst für die U23 vorgesehen ist. “Wir freuen uns, Reda Khadra im Klub willkommen zu heissen. Er bietet viele Eigenschaften als Spieler und kann im Mittelfeld oder in einer offensiven Rolle spielen”, sagt U23-Coach Simon Rusk. “Er freut sich sehr darauf, nach England zu kommen und seine Karriere voranzutreiben, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm.”

✍️ Albion are pleased to confirm the signing of attacking midfielder Reda Khadra, on undisclosed terms.

The 19-year-old joins the club’s under-23s squad from Borussia Dortmund.

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 1, 2020