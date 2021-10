Unermüdlicher Haaland: So managt Rose seinen Star-Stürmer

Borussia Dortmund siegt am 8. Spieltag in der Bundesliga mit 3:1 gegen den 1. FSV Mainz 05. Erling Haaland traf dabei wieder doppelt, kam er zuvor von einer Muskelverletzung zurück. Marco Rose erklärt, weshalb er den Norweger trotzdem 90 Minuten durchspielen liess.

Erling Haaland trifft für Borussia Dortmund weiterhin wie am Fliessband. Und genau deshalb ist der 21 Jahre alte Stürmer für den BVB so wichtig. Auf die Frage, wie ein Trainer mit solch jungen und unermüdlichen Spielern umgeht, sagte Marco Rose nach dem Sieg gegen Mainz am Samstag bei “Viaplay”: “Man muss sie ernst nehmen, man muss ihnen zuhören, weil sie Ziele haben und wahrgenommen werden wollen, das ist glaube ich ganz wichtig. Und dann muss man natürlich auch mit ihnen reden und hier und da mal an die Vernunft appellieren.”

Obwohl Rose und sein Trainerteam Haaland ursprünglich auswechseln wollten, um ihn in Hinblick auf das kommende Champions-League-Spiel gegen Ajax (Dienstag, 21 Uhr) zu schonen, spielte der Norweger durch. “Es war auch nicht geplant, dass Erling 90 Minuten durchspielt. Er war aber wichtig für uns, deswegen wollten wir ihn nicht rausnehmen. Wir müssen aber auf die Jungs natürlich auch aufpassen”, erklärte Rose.

