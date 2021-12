Nächstes US-Talent: Kristian Fletcher vor Wechsel zum BVB

Borussia Dortmund hat mit US-Talenten in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht: Christian Pulisic fand via Dortmund den Weg zu Chelsea, Giovanni Reyna zählt dem Kader weiterhin an. Mit dem 16-jährigen Mittelfeldspieler Kristian Fletcher könnte bald ein neuer Amerikaner kommen.

Der Youngster spielt in seiner Heimat im College und überzeugt für Landon Private School in Bethesda Maryland mit starken Leistungen. Laut US-Journalist Keith Costigan von “Fox Sports” könnte Fletcher demnächst den Weg nach Europa antreten. Borussia Dortmund soll sehr gute Karten auf ein Engagement haben, wobei Medienberichten zufolge auch der FC Bayern mitmischt.

Das Mittelfeldtalent würde zunächst in die Juniorenabteilung integriert. Erste Erfahrungen in Europa sammelte er mit einem zweiwöchtigen Probetraining in der U19 von Manchester United übrigens bereits.

psc 16 Dezember, 2021 09:57