Vargas mit Kunstschuss, Freuler liefert Assist

Heute waren wieder zahlreiche Schweizer Schlachtenbummler unterwegs. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Leistungen.

Jan Elvedi (Jahn Regensburg): Erste Niederlage für den Legionär und den SSV Jahn in dieser Saison. Bei Absteiger Paderborn war mit 1:3 nichts zu ernten. Elvedi konnte an diesem Wochenende nicht überzeugen. In der Regensburger Abwehr unterlief ihm ein Fehler, aus dem prompt das 2:1 für die Gastgeber resulierte.

Remo Freuler (Atalanta Bergamo): Hatte im Auswärtsspiel gegen Crotone (2:1) seine erste Torbeteiligung in dieser Saison nachzuweisen. Freuler lieferte in der ersten Halbzeit den Assist für Muriel, der durch seinen Doppelpack zum Matchwinner avancierte. Atalanta belegt hinter Milan den 2. Tabellenplatz.

FC Augsburg – Mainz 05 3:1 (1:0)

Ruben Vargas lieferte auf der linken offensiven Aussenbahn der Augsburger eine formidable Leistung, die er schon in der 40. Minute per Fallrückzieher-Tor krönte (zum VIDEO). Auf Mainzer Seite kam Edimilson Fernandes eine Viertelstunde vor Schlusspfiff ins Spiel, konnte der Partie aber keine Wendung mehr verpassen – Augsburg gewann am Ende klar.

Arminia Bielefeld – Borussia Dortmund 0:2 (0:0)

Cedric Brunner startete auf Heimseite in einer massiven Fünferkette, in der er die rechte Aussenposition einnahm. War schon nach knapp einer halben Stunde mit Gelb vorbelastet. Ins Offensivspiel konnte sich Brunner überhaupt nicht einbinden. Beim BVB standen mit Roman Bürki und Manuel Akanji zwei weitere Legionäre in der Anfangself. Bürki wurde in den 90 Minuten nicht einmal ernsthaft geprüft, Akanji verteidigte, was es zu verteidigen gab.

Steven Zuber (Eintracht Frankfurt): Hatte im Spiel gegen Werder (1:1) hier und da einige gute Aktionen mit dem Ball, lieferte unter anderem den Pass auf Silva – das Tor wurde allerdings aberkannt. Djibril Sow schmorte wiederholt über 90 Minuten auf der Bank.

aoe 31 Oktober, 2020 17:49