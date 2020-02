Vaterfreuden bei Achraf Hakimi

Frohe Nachrichten von Achraf Hakimi: Der BVB-Profi wurde Vater.

Wie Michael Zorc auf einer Pressekonferenz am Mittwoch mitteilt, reiste der 21-Jährige deshalb nach Madrid. Achraf Hakimi wurde Vater eines Jungen. Bereits am Donnerstag soll er zur Vorbereitung für die Partie gegen Eintracht Frankfurt am Freitagabend nach Dortmund zurückreisen.

psc 12 Februar, 2020 13:17