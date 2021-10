Vor Ajax: Sechs BVB-Stars erhalten Pause

Nach dem 3:1-Sieg in der Bundesliga gegen Mainz 05 laufen bei Borussia Dortmund die Vorbereitungen auf das Champions-League-Spiel bei Ajax Amsterdam (Dienstag, 21 Uhr). Gleich sechs BVB-Stars erhalten zuvor eine Pause.

Borussia Dortmund will in der Champions League im dritten Gruppenspiel den dritten Sieg. Und deshalb gewährte Dortmunds Chefcoach Marco Rose beim Abschlusstraining am Montag gleich sechs seiner Spieler eine Verschnaufpause.

Mats Hummels, Manuel Akanji, Thomas Meunier, Nico Schulz, Julian Brandt und Erling Haaland blieben den Übungen fern, ehe es im Laufe des Tages nach Amsterdam geht. Dies bedeutet aber keineswegs, dass die genannten Akteure gegen Ajax nicht mitwirken könnten. Als “Belastungssteuerung” erklärte der Bundesligisten die Massnahmen.

adk 18 Oktober, 2021 12:06