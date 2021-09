Vor Champions League-Spiel: Rose gibt Update zu Haaland & Reus

Am Dienstagabend empfängt Borussia Dortmund in der Champions League Sporting. Ob mit oder ohne die zuletzt angeschlagenen Erling Haaland und Marco Reus bleibt noch unklar.

Das Duo, das bei der 0:1-Niederlage gegen Gladbach fehlte, hat zwar wieder trainiert, allerdings noch in reduziertem Masse. “Bei Marco und Erling müssen wir schauen. Es wird bei beiden sicherlich eng”, sagt Trainer Marco Rose auf einer Pressekonferenz am Montag: “Marco ist am Sonntag gelaufen. Wir müssen schauen, wie das im Abschlusstraining funktionieren kann. Bei Erling tut es noch richtig weh. Ich traue ihm viel zu, vielleicht hat er gut geschlafen, gut gegessen.”

Haaland klagt über muskuläre Probleme, Reus wird von einer Kapselreizung im Knie geplagt. Erst am Spieltag wird entschieden, ob es die beiden in den Kader schaffen.

🎙 Marco #Rose zum Personal: "Julian #Brandt hat gestern voll trainiert, wenn es heute wieder reibungslos funktioniert, ist er eine Option für morgen. Bei Erling #Haaland und Marco #Reus müssen wir im Abschlusstraining schauen, es wird eng."#BVBSCP #UCL pic.twitter.com/cLBmJJClq3 — Borussia Dortmund (@BVB) September 27, 2021

psc 27 September, 2021 13:39