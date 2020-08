Watzke über Sancho-Verbleib: “Definitiv heisst Definitiv”

Trotz der klaren Ansage von BVB-Sportdirektor Michael Zorc zu Beginn des Trainingslagers in Bad Ragaz am Montag, was die unmittelbare Zukunft von Jadon Sancho angeht, tauchten zuletzt vor allem in englischen Medien erneut Spekulationen auf, wonach es doch noch ein Hintertürchen für einen Wechsel zu ManUtd geben könnte. Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat eine klare Meinung darüber.

Demnach wird Sancho die neue Saison – wie es Zorc gesagt hat – im Trikot von Borussia Dortmund bestreiten. “Wir sind Westfalen. Wir haben uns auf diese Sprachregelung geeinigt, die Sportdirektor Michael Zorc am Montag so erklärt hat. Gehen sie davon aus: Definitiv heisst für einen Westfalen definitiv. Jadon wird die Saison 2020/21 bei uns spielen, da gibt es keinen Interpretationsspielraum”, sagt Watzke in einem Interview mit “RTL”.

Ob damit die Spekulationen tatsächlich ein Ende nehmen, bleibt abzuwarten. Aus Dortmunds Sicht ist die Entscheidung endgültig. Der Vertrag mit Sancho wurde bereits vor Jahresfrist bis 2023 verlängert. Im Zuge dessen wurde auch das Gehalt nach oben angepasst. Eine Ausstiegsklausel besteht nicht.

