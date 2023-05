Watzke nach Meister-Debakel: "Schlimmer als 2013"

Borussia Dortmund verspielt die nahezu sicher geglaubte Meisterschaft doch noch. Am Tag danach äussert sich BVB-Boss Hans-Joachim Watzke zu Wort.

Borussia Dortmund kam am Samstag gegen den 1. FSV Mainz 05 nicht über ein 2:2 hinaus und weil der FC Bayern parallel 2:1 beim 1. FC Köln siegte, holten sich die Münchner zum elften Mal in Folge die Meisterschaft. Beim BVB herrscht demzufolge Enttäuschung. "Es schmerzt sehr. Ich mache diesen Job schon lange, aber gestern hat es sich noch schlimmer angefühlt als das verlorene Champions-League-Finale 2013", sagte Watzke am Sonntag dem "kicker".

Der BVB sei allerdings "ein Verein, der sich von so etwas schnell erholt. Wir sind im Ruhrgebiet dazu verdammt, immer wieder aufzustehen", betonte der Geschäftsführer der Schwarzgelben und erklärte: "Die Fans haben uns so grossartig unterstützt, uns so viel Support gegeben, selbst nach dem Spiel, mitten in diesem Schmerz. Das muss eine Verpflichtung sein, jetzt weiterzumachen."

In der Rückrunde hatten die Dortmunder 40 Punkte geholt und laut Watzke die Meisterschaft deshalb verdient gehabt. "Das ist ein meisterlicher Wert", erklärte der 63-Jährige, fügte aber hinzu: "Wir haben die Meisterschaft nicht gestern verspielt, sondern in der Hinrunde."

adk 28 Mai, 2023 15:20