Watzke stärkt Marco Rose den Rücken

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke stärkt Marco Rose vor dem Saisonendspurt den Rücken. Trotz des dreifachen Scheiterns in allen Pokalwettbewerben, steht Marco Rose bei Borussia Dortmund nicht zur Debatte.

Zwölf Niederlagen aus 36 Pflichtspielen, die Bilanz von Marco Rose bei Borussia Dortmund ist alles andere als Positiv. Hinzu kommt schon jetzt die Tatsache, dass der BVB erneut kein deutscher Meister werden wird. Dennoch steht der Cheftrainer nicht zu Debatte. „Marco Rose steht bei Borussia Dortmund nicht zur Disposition” wird Watzke in der SportBild zitiert. Rose werde auch in der kommenden Saison BVB-Trainer sein, ein möglicher Trainerwechsel sei in den Gremien nie ein Thema gewesen.

Zuletzt wurde immer wieder die Rückkehr von Edin Terzic ins Spiel gebracht, doch laut den Aussagen von Watzke, sitzt Marco Rose sicher im BVB-Sattel. Am Wochenende empfängt Dortmund Ligakonkurrent Arminia Bielefeld.

soe 9 März, 2022 15:19