Wechsel fix: Eintracht & BVB einigen sich bei Ansgar Knauff

Flügelstürmer Ansgar Knauff wechselt fix von Borussia Dortmund zu Eintracht Frankfurt.

Die Hessen hatten den 21-jährigen Angreifer seit Januar auf Leihbasis in ihrem Kader. Nun übernehmen sie Knauff fix, wie "Sport 1" berichtet. Als Ablöse sollen zwischen 4 und 5 Mio. Euro plus Boni fliessen. Der Stürmer wird in Frankfurt einen langfristigen Vertrag unterschreiben.

In der abgelaufenen Saison bestritt er für die Eintracht 33 Pflichtspiele und steuerte dabei einen Treffer und drei Assists bei. Die Rückrunde verlief nicht mehr ganz nach Wunsch.

psc 8 Juni, 2023 17:17