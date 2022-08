Für Wechsel zu ManCity: Manuel Akanji ist bereits auf die Insel gereist

Der Wechsel von Nati-Verteidiger Manuel Akanji zu Manchester City befindet sich bereits auf der Zielgeraden. Der 27-Jährige reist am Dienstagabend sogar schon auf die Insel.

Dort wird er den Medizincheck bestreiten und im Anschluss einen Vertrag bis 2027 unterzeichnen, der ihm ein Jahressalär von 11 Mio. Euro garantiert. Am Mittwochabend oder Donnerstagmorgen soll der Transfer bekanntgegeben werden. Als Ablöse fliessen Medienberichten zufolge 17,5 Mio. Euro. Akanji musste lange auf eine Gelegenheit für einen Wechsel warten. Dass er Borussia Dortmund in diesem Sommer nach insgesamt viereinhalb Jahren verlassen will, hatte er schon vor längerem entschieden. Inter Mailand zeigte Interesse, war aber nicht bereit, den geforderten Preis von mindestens 15 Mio. Euro hinzulegen. Bei ManCity ist die Finanzierung des Transfers angesichts der Scheich-Millionen aus Abu Dhabi kein Hindernis.

Akanji steht bei den Skyblues vor einer grossen Aufgabe: Die Konkurrenz in der Innenverteidigung ist mit Spielern wie Ruben Dias, John Stones, Nathan Aké und dem zurzeit verletzten Aymeric Laporte gross, aber sicherlich nicht unüberwindbar.

psc 30 August, 2022 17:47