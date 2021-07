Wechsel von Gladbach zum BVB: Eberl stichelt gegen Rose

Marco Rose sorgte mit seiner Entscheidung, Borussia Mönchengladbach für Borussia Dortmund zu verlassen, für Unmut bei den Fohlen. Nun spricht Manager Max Eberl erneut über die Trennung.

Im Podcast “MitGeredet” hat sich Max Eberl abermals zum Abschied von Marco Rose gen Borussia Dortmund geäussert. Der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach berichtete von “drei sehr langen und sehr offenen Gesprächen” mit Rose, in denen “auch die ein oder andere Träne geflossen” sei.

Eberl führte jedoch aus und betonte: “Am Ende muss man sagen, dass er die Identifikation, die er am Anfang gepredigt hat, vielleicht nicht in dem Maße gelebt hat.” Der Übungsleiter, so der Manager, habe sich letztlich mit Borussia Dortmund “für einen Verein und einen grösseren Schritt entschieden, bei dem er fühlt, eher Deutscher Meister werden zu können, als bei uns – das ist für mich das Hauptargument.”

adk 27 Juli, 2021 17:16