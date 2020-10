BVB äussert sich nach Party-Eklat von Jadon Sancho

Jadon Sancho weilte am Samstag auf einer Überraschungsparty für seinen englischen Nationalmannschaftskollegen Tammy Abraham. Gleichentags fehlte er seinem Verein angeblich krankheitsbedingt. Borussia Dortmund äussert sich nun.

Die Absenz des 20-Jährigen beim 4:0-Sieg Dortmunds gegen Freiburg wurde mit einer Krankheitsmeldung erklärt. Von einem Partybesuch hielt Sancho die angebliche Krankheit indes nicht ab. Die englische Boulevardzeitung “The Sun” hat Fotos veröffentlicht, die Sancho und auch die Chelsea-Stars Tammy Abraham und Ben Chilwell zeigen. Dabei verstiessen sie auch gegen auf der Insel geltende Corona-Regeln. Derzeit sind Ansammlungen von mehr als 6 Menschen nämlich untersagt. Auf der Geburtstagsfeier von Abraham sollen mehr als 20 Menschen anwesend gewesen sein. Ein Video zeigt, wie Sancho “Happy Birthday” singt.

Der BVB-Youngster ist wie Abraham und Chilwell für den aktuellen Zusammenzug der englischen Nationalmannschaft aufgeboten. Am Donnerstag steht ein Spiel gegen Wales auf dem Programm. Nationaltrainer Gareth Southgate hat sich bislang noch nicht zum Vorfall geäussert. Welche Konsequenzen die Feier haben wird, ist demnach noch offen.

Abraham entschuldigt sich in der “Sun” bereits: “Alles was ich jetzt tun kann, ist daraus zu lernen, mich zu entschuldigen und dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder passiert”.

Update: Der BVB äusserte sich inzwischen zum Vorfall. Man stehe im engen Austausch mit der englischen FA und den Vertretern der Nationalmannschaft, heisst es. “Die Verantwortlichen vor Ort arbeiten – mit Blick auf die englischen COVID-19-Regeln – gerade intensiv an der Aufklärung des Vorgangs und werden sich mit Sicherheit noch äussern”, teilten die Dortmunder weiter mit. “Wir werden dieser Einordnung aus der Ferne inmitten einer Abstellungsperiode selbstverständlich nicht vorweggreifen.” Mögliche Sanktionen behält sich der Bundesligist vor.

psc 5 Oktober, 2020 14:10