Wegen Rose-Entlassung: Der BVB macht noch mehr Verlust

Borussia Dortmund muss seine Prognose bezüglich des Verlusts für das Geschäftsjahr 2021/22 noch einmal anpassen. Grund ist die Entlassung von Marco Rose.

Wie der Bundesligist am Donnerstag in einer Ad-hoc-Mitteilung mitteilt, kann die ursprüngliche Prognose eines Jahresfehlbetrags von 17 bis 24 Mio. Euro nicht mehr aufrechterhalten werden. Stattdessen prognostiziert der BVB nunmehr ein Minus von 25 bis 29 Mio. Euro – also 5 bis 8 Mio. Euro mehr als zuletzt verkündet. In diesem Bereich bewegt sich die Abfindung für Marco Rose, der trotz Vertrag bis 2024 freigestellt wurde.

Hauptgrund für das grosse Defizit ist nach wie vor die Tatsache, dass Dortmund in der abgelaufenen Saison wegen der Corona-Pandemie zahlreiche Spiele vor leeren Rängen austragen musste.

psc 2 Juni, 2022 16:31