Ein weiterer Topklub meldet Interesse an Manuel Akanji an

Manuel Akanji könnte Borussia Dortmund zum Saisonende verlassen. Auch ein Topklub aus der Serie A wirft ein Auge auf den Schweizer Nationalspieler.

Laut Transferexperte Rudy Galetti blickt Juventus mit grossem Interesse auf den 26-jährigen Schweizer, dessen Vertrag beim BVB bis 2023 läuft. Dortmund möchte den bald auslaufenden Kontrakt verlängern. Gelingt dies bis im Sommer allerdings nicht, könnte Akanji verkauft werden. Nur so kann der Bundesligist für den Abwehrspieler noch eine stattliche Ablöse kassieren.

Zuletzt gab es auch Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Akanji zu seinem Lieblingsklub Manchester United. Durch die Ankunft von Trainer Erik ten Hag könnten sich die Red Devils in der Defensive aber auch auf andere Transferziele stürzen. Lisandro Martinez von Ajax und auch Matthijs de Ligt von Juve wurden genannt.

Akanji selbst betont, dass er sich voll auf seine Aufgaben in Dortmund konzentriert. Ein klares Statement zu seiner Zukunftsplanung hat er bislang aber noch nicht abgegeben. “Ich habe den vollen Fokus momentan auf Dortmund. Was in der Zukunft passiert, das werden wir sehen”, sagte der Schweizer bei “Sky”. “Ich bin total glücklich, hier in der Mannschaft zu spielen. Ich glaube, ich habe eine wichtige Rolle und will bis zum Schluss meine Leistung bringen. Und dann werden wir im Sommer sehen, wie es weitergeht.”

psc 25 April, 2022 10:23