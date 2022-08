Wieder Dest-Gerüchte um Wechsel zu Borussia Dortmund

Sergiño Dest wird wieder einmal mit einem Abgang vom FC Barcelona in Verbindung gesetzt. Angeblich ist Borussia Dortmund ein potenzieller Abnehmer.

Am Samstag startete der FC Barcelona mit einem 0:0 gegen Rayo Vallecano in die neue LaLiga-Saison. Sergiño Dest kam dabei allerdings nicht zum Einsatz. Trainer Xavi hatte den US-Amerikaner nicht einmal in den den Kader berufen. Damit kommen einmal mehr Wechselgerüchte um den Rechtsverteidiger auf.

Die spanische Sportzeitung “AS” nennt Borussia Dortmund als möglichen Verein, wo Dest landen könnte. Gerüchte um Dest und den BVB sind jedoch nicht jung. Bereits im vergangenen Winter gab es Spekulationen um ein Tauschgeschäft mit Thomas Meunier. Ob der Bundesligist diesmal zuschlägt? Es bleibt spannend.

adk 14 August, 2022 16:45