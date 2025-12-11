Der 1. Winter-Abgang beim BVB könnte feststehen

Borussia Dortmund könnte sich im Winter von seinem belgischen Angreifer Julien Duranville trennen.

Der 19-jährige Belgier kommt bei den Profis seit der Klub-WM überhaupt nicht mehr zum Zug. Stattdessen "musste" er zweimal für die 2. Mannschaft auflaufen. Laut "kicker" zeichnet sich ein Winter-Wechsel des Flügelstürmers ab. Duranville hat weiterhin schlechte Perspektiven auf Einsätze beim BVB, weshalb auch der Klub einem Abgang des Angreifers zustimmt. Laut "Sky" wurde der Youngster sogar aktiv Ligakonkurrent borussia Mönchengladbach angeboten, worauf die Fohlen aber nicht eingegangen sind.

"Voetbalnieuws" berichtete von Interesse von Ausbildungsklub RSC Anderlecht und auch von Werder Bremen. Die Personalie dürfte im Januar für Gesprächsstoff sorgen.

Peter Schneiter 11 Dezember, 2025 10:27