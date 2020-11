Jungstar Youssoufa Moukoko könnte an der U21-EM spielen

Auf sein Profidebüt bei Borussia Dortmund wartet Youssoufa Moukoko noch. Dem 16-Jährigen winkt aber bereits eine Teilnahme an der U21-EM im kommenden Jahr.

Der deutsche U21-Coach Stefan Kuntz öffnet dem Nachwuchsjuwel zumindest die Türe für entsprechende Einsätze. “Wir haben mit Florian Wirtz ja auch schon ein junges Talent dabei. Youssoufa ist ein unglaubliches Talent. Wir sollten ihn jetzt bei Dortmund in der 1. Mannschaft ganz in Ruhe trainieren und in Ruhe entwickeln lassen”, schliesst der Auswahltrainer einen Einsatz von Moukoko am Turnier zumindest nicht aus. Kuntz fügt an: “Und dann sehen mir mal, wie es bei Youssoufa im März aussieht. Warum sollte ich das jetzt ausschließen? In vier Monaten kann sich nun mal relativ viel ändern…”

Die U21-EM findet im kommenden Jahr erstmals mit 16 Mannschaften statt. Sie ist zweigeteilt (24. bis 31.3. und 31.5. bis 6.6.) und wird in Ungarn und Slowenien ausgetragen. Ob Moukoko dabei ist, entscheidet sich final erst im kommenden Jahr. Die Bundesliga-Premiere könnte sogar schon am Samstag beim Gastspiel des BVB bei der Hertha erfolgen.

psc 18 November, 2020 17:45