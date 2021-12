Zukunft beim BVB? Axel Witsel gibt sich weiter zugeknöpft

Der belgische Mittelfeldspieler Axel Witsel lässt seine Zukunft weiterhin völlig offen.

Der 32-jährige Nationalspieler ist nur noch bis Saisonende an Borussia Dortmund gebunden. Ob er sich eine Vertragsverlängerung vorstellen kann, ist unklar. Dies bleibt wohl vorderhand so. “Ich weiss nicht, was als nächstes passieren wird”, sagt er gegenüber “CNN” und führt aus. “Ich konzentriere mich auf die Gegenwart, weil es das ist, was zählt. Wir werden sehen. Ich denke, es ist besser, von Spiel zu Spiel zu denken.” In Dortmund ist Witsel unter Trainer Marco Rose im Mittelfeldzentrum gesetzt. Seine Ziele für diese Saison sind klar: “Wenn du in Dortmund spielst, willst du Trophäen und Titel gewinnen. In der Bundesliga ist das nicht leicht, weil Bayern ein wirklich harter Gegner ist. Aber man weiss nie. Wir werden in dieser Saison sehen, was passiert.”

Angeblich zeigen Juventus und weitere Klubs Interesse am Spielmacher. Auch ein Wintertransfer wurde von italienischen Medien bereits ins Spiel gebracht, schein von Dortmund aber alles andere als präferiert zu werden. Selbst wenn zum Saisonende ein ablösefreier Abgang des Mittelfeldprofis droht.

psc 3 Dezember, 2021 13:12