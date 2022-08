Die Zukunft von Julian Brandt ist geklärt

Julian Brandt erlebt bei Borussia Dortmund schwierige Tage und ist unter dem neuen Trainer Edin Terzic zurzeit nicht erste Wahl. Dennoch will der 26-Jährige den Klub in diesem Sommer nicht verlassen.

Diese Entscheidung habe Brandt getroffen, berichtet “Sport 1” im Podcast “Die Dortmund-Woche”. Interesse am Spielmacher gab es unter anderem aus Italien. Der BVB hätte einem Verkauf bei einem passenden Angebot auch zugestimmt, Brandt sieht seine Zukunft in dieser Saison aber nach wie vor in Dortmund und will sich durchbeissen. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

psc 16 August, 2022 09:53