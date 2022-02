Zukunft weiter offen: Reus rät Haaland zu dieser Entscheidung

Noch ist unklar, ob Erling Haaland bei Borussia Dortmund bleibt oder den Klub zum Saisonende verlässt. Sein Teamkollege Marco Reus spricht eine Empfehlung aus.

Ginge es nach Marco Reus, sollte Erling Haaland auch kommende Saison bei Borussia Dortmund spielen. Der Kapitän des BVB sagte gegenüber der “Bild”: “Ich würde sagen: ‘Bleib bei uns, hier hast du alles, was du benötigst, um dich weiterzuentwickeln.’ Hier kann er Champions League spielen, Tore schiessen, sich maximal gewertschätzt fühlen. Er muss letztlich entscheiden, was sich am besten für ihn anfühlt.”

Vertraglich ist Haaland noch bis 2024 an die Westfalen gebunden, allerdings ist der 21 Jahre alte Torjäger im Besitz einer Ausstiegsklausel. Diese würde ihm den Abgang im kommenden Sommer ermöglichen, wenn ein interessierter Käufer bereit wäre, kolportierte 75 Millionen Euro auf den Tisch zu legen.

adk 6 Februar, 2022 10:12