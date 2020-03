Zwei Bundesliga-Klubs an Mario Götze dran

Der Abgang von Mario Götze bei Borussia Dortmund zum Saisonende steht fest (4-4-2.ch berichtete). Derzeit interessieren sich zwei Bundesligisten für den 27-Jährigen.

Der Stürmer kann zum Saisonende ablösefrei wechseln. Dies wird er voraussichtlich auch tun. Laut “Ruhr Nachrichten” zeigt Hertha BSC Berlin, wie schon im Januar, Interesse am Weltmeister von 2014. Ein weiterer, nicht genannter Klub hat seine Fühler nun ebenfalls ausgestreckt. Mario Götze würde angeblich gerne in die Serie A wechseln.

Ob dies klappt, ist wegen der Corona-Pandemie allerdings fraglich. Bekanntlich ist Italien das am härtesten betroffene Land. Ob, wann und wie der Spielbetrieb weitergeht, ist offen. Und ob die Vereine die notwendigen Mittel für Neuzugänge haben, ist ebenso fraglich.

Götze spielte in dieser Saison für den BVB noch in 19 Spielen, war aber vor allem in der Rückrunde nur noch Ergänzungsspieler. Auch deshalb sieht er keine Zukunft in Dortmund.

psc 24 März, 2020 10:47