Adi Hütter nervt sich über Fragerei zu Florian Neuhaus

Florian Neuhaus hat bei Gladbach derzeit einen schweren Stand: Im zentralen Mittelfeld haben ihm Denis Zakaria, Manu Koné und Jonas Hofmann derzeit den Rang abgelaufen. Trainer Adi Hütter muss immer wieder Fragen beantworten, weshalb der deutsche Nationalspieler denn aussen vor sei. Dies ärgert den Österreicher allmählich.

Der 24-Jährige sei aber keinesfalls ein Bauernopfer, betont Hütter am Donnerstag gegenüber Journalisten. “Ich habe den Flo Neuhaus nicht gerne rausgenommen, aber ich habe nicht die Leistung gesehen, die er zu leisten imstande ist. Auch er hat eine schwierige Zeit gehabt. Er war bei der Nationalmannschaft, ist später eingestiegen. Das muss man alles berücksichtigen. Nichtsdestotrotz ist er ein sehr guter Spieler. Das ist es, was übrigbleibt.” Derzeit harmoniere es mit den übrigen Spielern nun mal gut. Zudem legt Hütter den Fokus auf Attribute wie Stabilität und gute Zweikämpfführung, wo insbesondere Zakaria und Koné brillieren können. Dadurch ist es auch gelingen, die vielen Gegentore in der Schlussphase, die Gladbach zwischenzeitlich geplagt hatten, zu vermeiden.

Hütter führt aus: “Ich weiss, dass diese Mannschaft sehr viel fussballerisches Vermögen hat. Aber es gehört im Fussball nicht nur die feine Klinge dazu, sondern speziell in der Bundesliga geht es darum, einen Kampf anzunehmen und dagegen zu halten.”

psc 22 Oktober, 2021 10:27