Adi Hütter nervt sich über Gladbach-Gerüchte

Adi Hütter soll bei Gladbach-Sportdirektor Max Eberl der Wunschkandidat für die Nachfolge von Marco Rose sein. Der Eintracht-Coach hat keine Lust mehr, die Gerüchte zu kommentieren.

Dies macht er auf einer Pressekonferenz am Donnerstag klar. “Ich habe nicht Lust, ständig Spekulationen und Gerüchte zu kommentieren. Das Allerwichtigste für mich ist, dass wir uns zu hundert Prozent auf die schweren Aufgaben konzentrieren, die vor uns liegen. Denn wir können etwas schaffen, was Eintracht noch nie erreicht hat”, sagt der 51-jährige Österreicher. Hütter befindet sich mit Frankfurt auf Champions League-Kurs. Am Samstag kommt es zum Duell mit Borussia Dortmund. Ein allfälliger Sieg könnte wegweisend sein.

Darauf und auf nichts anderes will sich der frühere YB-Trainer konzentrieren. Dass es Gerüchte um seine Person gibt, akzeptiert er indes. Laut “Bild” steht er auf der Liste von Gladbach ganz oben. Der Bundesliga-Konkurrent Frankfurts müsste aber unter Umständen eine Ablöse von mehr als 10 Mio. Euro hinlegen.

Im Februar erklärte Hütter gegenüber “Sky”, dass er in Frankfurt bleiben werde. Dazu sagt er heute: “Ich kann bestätigen, dass ich dazu stehe, was ich mal gesagt habe.

psc 1 April, 2021 16:42