Die AS Roma will Denis Zakaria im Januar verpflichten

Die AS Roma interessierte sich bereits im vergangenen Transferfenster für den Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria. Das Interesse ist nicht abgeflacht. Im Gegenteil: Bereits im Januar wollen sich die Giallorossi sehr konkret um den 24-jährigen Mittelfeldspieler bemühen.

Der Vertrag des gebürtigen Genfers bei Gladbach läuft zum Saisonende aus. In den letzten Wochen kommt der Spielgestalter immer besser in Form und kann wieder an seine starken Leistungen von vor der schweren Knieverletzung aus dem Frühjahr 2020 anknüpfen. Laut Transferfexperte Gianluca di Marzio hofft die Roma mit Trainer José Mourinho auf einen ablösefreien Transfer von Zakaria im Januar. Im Gegenzug würde der Serie A-Klub eine Weiterverkaufsbeteiligung, eine Prämie beim Erreichen der Champions League oder einen Spielertausch anbieten.

Ob Gladbach angesichts der Wichtigkeit Zakarias für die Mannschaft auf diesen Deal eingeht, ist allerdings fraglich. Der Bundesligist hofft seinerseits weiterhin auf eine Vertragsverlängerung mit dem 37-fachen Nationalspieler.

psc 6 Oktober, 2021 09:12