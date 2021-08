Atalanta geht bei Denis Zakaria in die Vollen

Nach dem Verkauf von Cristian Romero in die Premier League, der mehr als 50 Mio. Euro einbringt, hat Atalanta Geld für weitere Neuzugänge zur Verfügung. Im Fokus steht nun insbesondere Denis Zakaria.

Der Schweizer Nationalspieler steht auf der Liste des italienischen Champions League-Teilnehmers Medienberichten zufolge ganz weit oben. Atalanta will unter anderem die Serie A-Konkurrenten Napoli und AS Roma überflügeln, die sich ebenfalls mit Zakaria beschäftigen sollen. Der 24-jährige Mittelfeldspieler möchte seinen aktuellen Verein Gladbach noch in dieser Transferperiode verlassen, wie Sportdirektor Max Eberl öffentlich bestätigt. “Bei Zakaria gibt es das eine oder andere, was sehr konkret wird. Da muss man sehen, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert”, wird dieser vom “kicker” zitiert.

Angeblich mischen im Rennen um Zakaria auch noch Klubs aus der Premier League mit. Sein Vertrag bei der Borussia läuft noch für eine weitere Saison. Verlängern will er nicht. Ein Wechsel bis Ende Monat ist für den Bundesligisten die letzte Gelegenheit, eine stattliche Ablöse für Zakaria zu erhalten.

psc 9 August, 2021 12:00