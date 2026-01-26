SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Übernimmt das Salär

Bayer Leverkusen muss für Omlin-Leihe keine Gebühr zahlen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Januar, 2026 10:48
Bayer Leverkusen muss für Omlin-Leihe keine Gebühr zahlen

Der Schweizer Goalie Jonas Omlin wechselt auf Leihbasis von Gladbach zu Ligakonkurrent Bayer Leverkusen. Eine Gebühr fliesst nicht.

Laut «Bild» ist die Leihe des 32-jährigen Routinier für die Werkself ablösetechnisch «gratis». Bayer 04 übernimmt aber das komplette Salär des Torhüters. Gladbach kann diese Zahlungen bis Saisonende einsparen. Omlin wird von Leverkusen aufgrund einer Verletzung von Stammkeeper Mark Flekken verpflichtet. Vorerst ist er als Nummer 2 hinter Janis Blaswich (34) eingeplant. Mit starken Trainingsleistungen könnte er sich aber durchaus für Einsätze empfehlen.

In Gladbach kam der Schweizer in dieser Spielzeit zu keinem einzigen Pflichtspieleinsatz. An Moritz Nicolas gab es für ihn kein Vorbeikommen. Sein Vertrag bei der Fohlenelf läuft noch bis 2027. Im Sommer könnte dann allerdings die definitive Trennung erfolgen.

Mehr Dazu
"Das hat mich beeindruckt"

Schweizer hatte grossen Anteil am Sunderland-Wechsel von Granit Xhaka
Leverkusen in Pole Position

Exklusiv: FC Bayern unterbreitet Granit Xhaka konkretes Angebot
Wechsel vor Vollzug?

Granit Xhaka sagt Milan zu
Technischer Direktor

Erik ten Hag hört als Trainer vorerst auf und übernimmt neue Aufgabe
Eingriff notwendig

Victor Boniface läuft nie mehr für Werder auf
Mehr entdecken
Ein Eigengewächs

Leverkusen bestätigt Omlin-Transfer – Gladbach hat Ersatz gefunden

27.01.2026 - 09:58
Stürmer hat Anfragen

Martin Terrier könnte Leverkusen sofort verlassen

26.01.2026 - 17:10
Übernimmt das Salär

Bayer Leverkusen muss für Omlin-Leihe keine Gebühr zahlen

26.01.2026 - 10:48
Medizincheck am Montag

Jonas Omlin erhält neue Chance in Leverkusen

25.01.2026 - 22:14
Mehr Spielpraxis

Leverkusen denkt über Leihe von Ben Seghir nach

25.01.2026 - 19:52
Konkurrenz aus Frankreich

Bayer Leverkusen mit Angebot für El Karouani

21.01.2026 - 18:39
Technischer Direktor

Erik ten Hag hört als Trainer vorerst auf und übernimmt neue Aufgabe

6.01.2026 - 19:36
Eingriff notwendig

Victor Boniface läuft nie mehr für Werder auf

30.12.2025 - 14:06
"Das hat mich beeindruckt"

Schweizer hatte grossen Anteil am Sunderland-Wechsel von Granit Xhaka

27.12.2025 - 16:56
Gesteigertes Interesse

Ein Topklub aus der Bundesliga wird bei Johan Manzambi ernst

10.12.2025 - 10:17