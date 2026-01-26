Bayer Leverkusen muss für Omlin-Leihe keine Gebühr zahlen

Der Schweizer Goalie Jonas Omlin wechselt auf Leihbasis von Gladbach zu Ligakonkurrent Bayer Leverkusen. Eine Gebühr fliesst nicht.

Laut «Bild» ist die Leihe des 32-jährigen Routinier für die Werkself ablösetechnisch «gratis». Bayer 04 übernimmt aber das komplette Salär des Torhüters. Gladbach kann diese Zahlungen bis Saisonende einsparen. Omlin wird von Leverkusen aufgrund einer Verletzung von Stammkeeper Mark Flekken verpflichtet. Vorerst ist er als Nummer 2 hinter Janis Blaswich (34) eingeplant. Mit starken Trainingsleistungen könnte er sich aber durchaus für Einsätze empfehlen.

In Gladbach kam der Schweizer in dieser Spielzeit zu keinem einzigen Pflichtspieleinsatz. An Moritz Nicolas gab es für ihn kein Vorbeikommen. Sein Vertrag bei der Fohlenelf läuft noch bis 2027. Im Sommer könnte dann allerdings die definitive Trennung erfolgen.