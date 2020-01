Neuerliche Bestnoten für Yann Sommer

Der Schweizer Nationalkeeper Yann Sommer wird für seinen Auftritt beim 3:1-Sieg gegen Mainz 05 mit Bestnoten bewertet.

Der “kicker” bewertet den 31-Jährigen mit der Topnote 1,5 und nominiert ihn zum zweiten Mal in dieser Saison in die Elf des Spieltags. Die “ARD”-Sportschau zieht mit und nominiert Sommer ebenfalls in die Topelf des 19. Spieltags.

⚽ Wahrscheinlich hat Erling Haaland die schönste Gel-Frisur im deutschen Fußball. Und der Neu-Dortmunder sorgte mit zwei Toren wieder für Furore. In die 1⃣1⃣ des Spieltags schafften es aber auch zwei Spieler des @SCPaderborn07. #Bundesliga pic.twitter.com/QnEUkzN4DJ — Sportschau (@sportschau) January 27, 2020

psc 27 Januar, 2020 11:55