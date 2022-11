Borussia Mönchengladbach belohnt mit neuen Verträgen

Die aktuelle Saison verläuft für den Verein stabiler als die Vorsaison. Daher erhalten auch zwei Oldies neue Verträge. Christoph Kramer und Lars Stindl haben gute Aussichten, neue Verträge zu bekommen.

Der Sportdirektor gibt zu Stindl bekannt, dass der Verein gerne mit ihm weiterarbeiten möchte. Kramer konnte sich in die Stammformation zurückspielen. Es gab einen intensiven Austausch mit dem Spieler und ihm wurde auch konkret gesagt, dass sein Vertrag verlängert wird. 2023 endet der Vertrag für 12 Profispieler bei Borussia Mönchengladbach. Jonas Hofman ist ein weiterer Spieler, dessen Vertrag verlängert wird. Sein Vertrag geht dann bis 2025 und beinhaltet die Option auch danach eine weitere Saison dabei zu sein. Sechseinhalb Jahre ist der Spieler nun mit dabei. Roland Virkus sagt, er habe eine beeindruckende Entwicklung hinter sich. Zunächst war er Stammspieler und Führungsspieler und hat es dann in die Nationalmannschaft geschafft, in der er nun ein fester Bestandteil ist. 2023 enden auch die Verträge von Yann Sommer, Ramy Bensebaini und Marcus Thuram. Virkus gibt an, dass der Verein weiss, was die Spieler wollen und diesen ist klar, was der Verein letztendlich von ihnen möchte.

Jonas Hofmann

Bevor er den Vertrag verlängerte, hatte er sich auch mit anderen Vereinen beschäftigt. Aus verschiedenen Gründen hat er sich dann für die Verlängerung seines Vertrags bei Borussia entschieden. Er fühlt sich bei dem Verein sehr wohl. Er hat gemerkt, dass es in sportlicher Hinsicht dort einen guten Plan gibt. Er sieht das wieder etwas aufgebaut werden soll. Ein weiterer Punkt war, dass auch andere Spieler ihren Vertrag bei den Fohlen Elf verlängerten. Hofmann war in der vergangenen Saison einer der wenigen Lichtblicke des Vereins. In der Nationalmannschaft startete er ebenfalls durch. Insgesamt sprach mehr für Borussia als für einen anderen Verein, was ihn letztendlich überzeugte. Die Vertragsverlängerung geht bis 2025. Im Vorfeld wurden mit dem Verein auch viele Gespräche geführt, was die Vertragsverlängerung betraf.

Jonas Kerskens

Jonas Kerskens Vertrag ist ebenfalls vorzeitig bis 2025 verlängert worden. Damit er Spielpraxis in der dritten Liga sammeln kann, geht er 2023 leihweise zum SV Meppen. Roland Virkus gab an, dass es dem Verein wichtig sei, sich die Dienste des Torwarts langfristig zu sichern. 2019 kam der Spieler von Rot-Weiss Essen zu Borussia Mönchengladbach. Seitdem hat er 35 Spiele absolviert. 2019 wurde er fünfmal eingesetzt. In der Saison 2020/2021 elfmal und 19 Mal in der zurückliegenden Saison. Auch Alassane Plea bekam seinen Vertrag verlängert. Virkus, der Sportdirektor hofft so auch andere Spieler weiterhin an den Verein binden zu können. Er ist sehr froh darüber, dass die Spieler sich bereit erklären, mit Borussia Mönchengladbach ihren Weg weiterzugehen.

Ramy Bensebaini

Er schliesst ebenfalls nicht aus, seinen Vertrag zu verlängern und weiter für Borussia Mönchengladbach zu spielen. Für ihn ist der Verein seine grösste Herausforderung und es wäre für ihn da nur logisch, die Vertragsverlängerung zu unterschreiben. Seit 2019 ist er beim Verein dabei. Gerade zählt nur Borussia für ihn. Er macht sich keinen Druck. Er denke über die Zukunft nach, wenn dafür der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Es gibt andere Clubs, welche ebenfalls Interesse an ihm haben. Zu diesen gehören Juventus Turin, Inter Mailand, West Ham United und AS Rom. Er habe mit diesen aber noch keine Gespräche geführt. Seine Konzentration ist aktuell ganz bei Borussia. Sein weiterer Weg hängt nicht nur von der sportlichen Perspektive ab. Bisher hat er in seiner Karriere immer den nächsten Schritt gewagt. Erst ging er nach Belgien und anschliessend nach Frankreich. Er wechselte noch einmal innerhalb von Frankreich und ging dann zu Borussia Mönchengladbach. Jeder Schritt brachte ihn ein wenig weiter nach oben. Was er sucht ist die Herausforderung. Er will sein Können auf einem immer höheren Level unter Beweis stellen. Sicherlich gibt es mehrere Faktoren, welche dort wichtig sind. Für ihn aber sei die sportliche Perspektive die wichtigste.

Alassane Plea

Er ist mittlerweile in der fünften Saison mit dabei. Alleine bei den vier Spielzeiten, die gespielt wurden, wuchs er zum besten Bundesliga-Torschützen heran. Zudem ist er sehr spielstark und abschlussstark und lässt sich auch als Angreifer einsetzen. Er bleibt dem Verein ebenfalls für eine weitere Saison erhalten. Er kam 2018 zum Verein und wechselte von OGC Nizza dorthin. 144 Pflichtspiele bestritt er seitdem für seinen aktuellen Verein, schoss 47 Tore und konnte 30 Vorlagen liefern. Von Beginn an war sein Ziel, ein Stammspieler zu werden. 34 Bundesligaspiele bestritt er in der ersten Saison und schoss dabei 12 Tore. Dreimal punkten konnte er beim DFB-Pokal beim 1:1 Sieg bei BSC Hastedt. In der anschliessenden Spielzeit schaffte er zehn Tore in insgesamt 27 Bundesligaspielen. 2020/2021 konnte er besonders in der Champions League zeigen, was er kann. Fünf Tore schoss er in acht Spielen. In 29 Bundesligaspielen schaffte er sechs Treffer und einen Treffer landete er in zwei DFB-Pokalspielen. Die zurückliegende Saison bestritt er mit 10 Toren in 30 Bundesligaspielen. Was noch kommen wird und was wir noch zu erwarten haben bleibt offen, doch die Spannung steigt von Spiel zu Spiel.

psc 10 November, 2022 14:59