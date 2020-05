Der Schweizer Nationalspieler ist fit und erhält vor der Partie bei den Hessen von Trainer Marco Rose ein Sonderlob: “Er befindet sich im Moment in einer sehr guten Verfassung. Das bedeutet, Breel darf sich gute Chancen für Samstag ausrechnen.” Embolo sei topfit und habe auch während der Pause sehr gut gearbeitet.

Im letzten Spiel vor dem coronabedingten Unterbruch gelangen dem 23-Jährigen ein Tor und eine Torvorlage. Am Samstag könnte er trotz starker interner Konkurrenz in der Startelf stehen.

Rose: Breel Embolo hat sich im Derby gegen Köln mit einer Vorlage und einem Tor empfohlen. Er hat auch in der Pause gut gearbeitet, befindet sich somit in guter Verfassung und hat daher gute Chancen, am Samstag zu spielen. #SGEBMG

— Borussia (@borussia) May 14, 2020