Breel Embolo weilt für den Medizincheck in Monaco

Wie “Sport 1”-Chefreporter Patrik Berger twittert, ist Embolo bei seinem künftigen Klub eingetroffen, um den obligatorischen Medizincheck zu bestreiten. Dies sollte eine Formalität sein. Im Anschluss kann er den ausgehandelten Vertrag unterzeichnen. Gladbach erhält für den Angreifer eine Ablöse von 12 Mio. Euro.

Sportdirektor Roland Virkus bestätigt den Abgang Embolos gegenüber der “Rheinischen Post” bereits: “Breel ist mit dem Wechselwunsch auf uns zugekommen.”

