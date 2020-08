Breel Embolo zeigt sich schon wieder treffsicher

Breel Embolo hat für Gladbach das letzte Tor der vergangenen Saison erzielt – und eröffnet auch den Reigen in der neuen Spielzeit.

Beim Testspiel gegen den Drittligaaufsteiger SC Verl ist der Schweizer Nati-Stürmer in der 22. Minute erfolgreich und erzielt damit das erste Saisontor Gladbachs. Embolo zeigte in der vergangenen Saison nach seinem Wechsel von Schalke zur Borussia starke Auftritte und will daran anküpfen. Beim ersten Test gelingt ihm dies bereits. Neben Embolo treffen in der Folge auch der portugiesische Youngster Famana Quizera, Neuzugang Hannes Wolf und Joker Julio Villalba zum souveränen 4:0-Sieg für Gladbach.

psc 12 August, 2020 17:51