Breel Embolo wird von zwei Premier League-Klubs umgarnt

Der Schweizer Nati-Stürmer Breel Embolo weckt Begehrlichkeiten auf der Insel.

Nach Angaben von “The Sunday People” blicken mit West Ham United und Brighton & Hove Albion zwei Premier League-Klubs mit grossem Interesse auf den 24-Jährigen. Embolo spielt mittlerweile seit fünfeinhalb Jahren in der Bundesliga. Zunächst während drei Jahren auf Schalke und seit Sommer 2019 bei Borussia Mönchengladbach. Dort hat er in der laufenden Saison in 13 Pflichtspieleinsätzen jeweils vier Tore und vier Assists beigesteuert. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2023. Ob er sich einen Wechsel nach England derzeit vorstellen könnte, ist nicht verbrieft.

psc 3 Januar, 2022 10:28