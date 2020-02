Die Chance für Breel Embolo ist da

Breel Embolo darf sich nach zwei Jokereinsätzen in Folge gute Chancen ausrechnen, am Samstag für Gladbach wieder von Beginn weg aufzulaufen.

Nach der umstrittenen Gelb-Roten Karte am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen RB Leipzig ist Sturmkollege Alassane Pléa gesperrt. Gladbach-Trainer Marco Rose könnte Breel Embolo zum Handkuss kommen lassen, auch wenn er das auf der Pressekonferenz noch nicht vollends bestätigen will. “Wir sind noch nicht am Ende unseres Denkprozesses, aber die Chance ist natürlich da”, teilt er lediglich mit.

Die Partie am Samstagabend ist für die Fohlen von grosser Bedeutung. Schliesslich geht es im Derby gegen den 1. FC Köln. Im Hinspiel stand Embolo übrigens während 90 Minuten auf dem Platz, Gladbach setzte sich auswärts mit 1:0 durch. Der einzige Treffer der Partie gelang mit Nico Elvedi einem Schweizer.

